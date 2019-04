Migros Wallis blickt auf positives 2018 zurück

Die Ende 2017 spürbare positive Entwicklung hat sich für die Migros Wallis bestätigt. Die Genossenschaft weist eine Steigerung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2018 aus, welches sogar höher ist als erwartet.

Am Donnerstag blickte Migros Wallis auf das Geschäftsjahr 2018 zurück. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden. Der Umsatz ist um 0,13 Prozent gestiegen und beläuft sich auf 495,1 Millionen Franken, davon wurden 402,2 Millionen in den Supermärkten erwirtschaftet. Es wurden Investitionen von 7,5 Millionen Franken getätigt. Das Unternehmensergebnis beläuft sich auf 3,8 Millionen und ist 0,3 Millionen höher als im Jahr zuvor.

Migros-Partner in Täsch

2019 will Migros Wallis insbesondere die Entwicklung des Verkaufsnetzes fortführen. Die Genossenschaft wird im Herbst einen Migros-Partner in Vétroz und Ende Jahr einen weiteren in Täsch eröffnen. Ausserdem wird die Filiale in Montana renoviert werden. Es wurde ebenfalls ein Mietvertrag in Saxon abgeschlossen, wo 2021 ein Supermarkt eröffnet werden wird.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema im «Walliser Bote» vom 12. April 2019.

pd/tma

11. April 2019, 14:01

Artikel teilen