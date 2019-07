67-jähriger Rollerfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Wallis ist der Motorradfahrer am Sonntagabend im Unispital in Lausanne verstorben. Foto: Kapo Wallis

Am vergangenen Donnerstag ist ein Rollerfahrer in Monthey bei einem Unfall schwer verletzt worden und musste ins Unispital in Lausanne geflogen werden. Der 67-jährige Walliser ist am Sonntag verstorben.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung am Montag schreibt, ist der schwer verletzte Motorradlenker am Sonntagabend im Universitätsspital in Lausanne (CHUV) gestorben.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Monthey. Aus noch nicht geklärten Gründen war der 67-Jährige gemäss Polizeiangaben von der Strasse abgekommen und in einen Zaun geprallt. Der Schwerverletzte wurde vor Ort medizinisch betreut und anschliessend mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Unispital Lausanne geflogen.

Um die Unfallursache zu klären, leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein.

