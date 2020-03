Im März 2018 kam es in Brig zu einem Tötungsdelikt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Oberwallis gegen den mutmasslichen Täter Doppelanklage wegen Mordes und versuchtem Mordes gegen seine Lebenspartnerin erhoben. Foto: Symbolbild WB

Im März 2018 kam es in Brig zu einem Tötungsdelikt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Oberwallis gegen den mutmasslichen Täter Doppelanklage wegen Mordes und versuchtem Mordes in zwei Fällen gegen seine Lebenspartnerin erhoben.

Wie das Kreisgericht Oberwallis in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, hat die Staatsanwaltschaft Oberwallis beim Kreisgericht Oberwallis im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt, das sich am 2. März 2018 in Brig ereignet hat, die Anklageschrift eingereicht.

Wie es weiter heisst, hat die Staatsanwaltschaft Oberwallis beim Kreisgericht Oberwallis gegen den mutmasslichen Täter einerseits Anklage wegen Mordes an seiner Lebenspartner erhoben.

Gleichzeitig wird der mutmassliche Täter aufgrund eines Vorfalles vom 15. Juli 2017 wegen versuchten Mordes an seiner Lebenspartner angeklagt.

Der Beschuldigte befindet sich seit dem 2. März 2018 in Untersuchungshaft. Zum Prozesstermin gegen den Angeklagten machte das Kreisgericht keinen Angaben.

zen

06. März 2020, 12:05

