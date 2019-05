Motorradsegnung findet in Brig statt

Programmänderung. Aufgrund der Wetterlage findet die Motorradsegnung nicht wie geplant auf dem Simplon, sondern in Brig statt. Foto: rro/Daniel Berchtold

Wie vom Organisationskomitee befürchtet, spielt das Wetter am heutigen Sonntag nicht mit. Die Motorradsegnung findet nun in Brig statt.

Wie das OK der Goudron Bike Days in den frühen Morgenstunden mitteilte, findet die Motorradsegnung nicht wie geplant auf dem Simplon statt, sondern ab 9:30 Uhr im Stockalperhof in Brig. Um 11:45 wird die Motorradmesse im Schloss abgehalten.

05. Mai 2019, 09:56

