Musik gegen das Vergessen

Lieblingsmusik gegen Demenz: Im Alters-, Pflege- und Behindertenheims St. Josef in Susten startet demnächst ein Pilotprojekt, das Menschen mit kognitiven Einschränkungen wieder Sinn und Halt in ihrem Leben geben soll.

Das Projekt «Music and Memory» nutzt den persönlichen Soundtrack des Lebens, um lang verschollene Erinnerungen wieder zum Klingen zu bringen. «Wir spielen den Bewohnern über Kopfhörer oder Lautsprecher Musik vor, die sie von früher kennen», berichtet Klaus Hischier, Leiter des Pflegedienstes im St. Josefsheim. Angaben zum Musikgeschmack machen die Angehörigen. Die musikalischen Vorlieben rütteln Erinnerungen wach, die noch nicht an die Demenz verloren gegangen sind, und holen die Teilnehmer so ins Leben zurück. Sie knüpfen wieder an ihre frühere Persönlichkeit an, können an Gesprächen teilnehmen, soziale Kontakte pflegen und wirken anwesend. «Es entsteht wieder eine Kommunikation», so Hischier.

Seinen Angaben zufolge wird «Music and Memory» schweizweit erst in einer Pflegeeinrichtung in Bern angeboten. In der Demenzabteilung des St. Josefsheims startet am kommenden 1. Juli ein dreimonatiger Pilotversuch mit fünf Bewohnern. Wenn sich das Projekt bewährt, soll es danach auch auf den AHV- und IV-Bereich des Heims ausgeweitet werden.

Am Dienstag sind die Mitglieder des Gönnervereins St. Josef anlässlich ihrer Generalversammlung über das Vorhaben informiert worden. Darüber hinaus bekamen sie weitere Informationen zum Stand der Aus- und Umbauarbeiten sowie zu aktuellen Dossiers im jüngsten Betriebsjahr.

fm

28. Mai 2019, 16:30

Artikel teilen