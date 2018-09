Musikkameraden im Saastal vereint

Gastgeber. In Saas-Grund fand am Sonntag die Veteranentagung des Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverbandes statt. Foto: zvg

Saas-Grund und der TPV «Triftalp» Saas-Grund waren am Sonntag Gastgeber der Veteranenvereinigung Oberwallis der Tambouren und Pfeifer. Auf dem Postplatz wurden die altgedienten Musikantinnen und Musikanten mit klingendem Spiel der Grunder Ahnenmusik empfangen.

Beim gemeinsamen Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Amadé Brigger, gedachte man unter Namensnennung der vier verstorbenen Kameraden und für jeden wurde eine Kerze auf dem Hochaltar entzündet. Bei der anschliessenden Fahnenübergabe übernahm Carlo Hilfiker vom TPV Saas-Grund, vom letztjährigen Bannerherrn Elias Furrer, TPV Bürchen, die Veteranenfahne. Nach den Begrüssungsreden von Vereinspräsidentin Kirsten Cina und Gemeindepräsident Bruno Ruppen sowie dem Aperitif fanden sich die Veteranen zur ordentlichen Generalversammlung in der Mehrzweckhalle ein.

Der neue Veteranenobmann René Regotz aus Staldenried konnte an seiner ersten Versammlung unter anderen die Vertreter der Schweizerischen Vereinigung Erich Pürro und Andreas Friedli, die Ehrenobmänner VV Anton Noti, Stalden, und Fridolin Imboden, Niedergesteln, die VV Fahnepatin Lia Heinen, Sektion Rhone, den OWTPV-Ehrenpräsidenten Bernhard Clemenz, Stalden, den OWTPV-Verbandsfähnrich Stani Burgener, Saas-Balen, den OWTPV-Fahnenpaten Max Salzmann, Naters, und die Neu- und Ehrenveteranen willkommen heissen.

Regotz streifte in seinem Jahresbericht die wichtigsten Stationen der Vereinigungs-Tätigkeiten mit der Tagung in Bürchen, der DV und dem Oberwalliser Fest 2018 in Saas-Balen mit Veteranenehrung sowie der VV-Tagung und dem Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest in Bulle/FR. Der vakant gewordene Vorstandssitz konnte mit Mario Heynen, Ausserberg als Vertretung des Bezirkes Westlich-Raron neu besetzt werden.

Jahrelange Vereinstreue

Der oberste Veteran der Schweiz, Erich Pürro, bedankte sich für die Aktivitäten und die Kameradschaft der Oberwalliser Veteranen. Dem ältesten anwesenden Veteran Andreas Andenmatten (Jahrgang 1934) wurde eine Ehrenurkunde überreicht. Ebenso den Jubiläumsveteranen Beat Regotz, TPV Staldenried, sowie in Abwesenheit Leo Heldner, TPV Zeneggen, und Adolf Imesch, TPV Zeneggen, mit 50 Jahren aktiver Mitgliedschaft in ihren Vereinen und der Ernennung zu Ehren-Veteranen.

Besondere Ehre widerfuhr dabei Leo Werlen, TPV Bürchen, und Fridolin Imboden, TPV Niedergesteln, mit ihren 60 Jahren Vereins-Mitgliedschaft.

pd/msu

10. September 2018, 09:15

