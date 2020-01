Mutmassliche Täter nach Einbruchdiebstahl verhaftet

Polizei | Kiosk in Crans-Montana: Zigaretten im Wert von rund 14'000 Franken sichergestellt

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Rumänien. Foto: Keystone

Am Donnerstag, 23. Januar kam es in einem Kiosk in Crans-Montana zu einem Einbruchdiebstahl. Nach einer intensiven Fahndung gelang es der Polizei, die mutmasslichen Täter zu verhaften.

Der Einbruch ereignete sich letzte Woche Donnerstag um kurz vor vier Uhr. Dabei wurde im Kiosk in Crans-Montana der Vorrat an Zigaretten im Wert von rund 14'000 Franken entwendet. Die Täterschaft flüchtete anschliessend mit einem Personenwagen.

Aufgrund von Informationen der Kantonspolizei konnten bereits gegen Mittag hin zwei Tatverdächtige bei Montreux angehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die waadtländischen Agenten im Fahrzeug das gesamte Deliktgut sicher, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Alter von 28 beziehungsweise 30 Jahren mit Wohnsitz in Rumänien. Diese wurden in Untersuchungshaft gesetzt.

pd/bl

31. Januar 2020, 09:21

Artikel teilen