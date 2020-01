Mutmasslicher Täter nach Einbruchdiebstahl in Crans-Montana verhaftet

Schaufensterscheibe einer Bijouterie an der "Rue du Parc" in Crans-Montana eingeschlagen. Foto: mengis media/alain amherd

Am Dienstagmorgen kam es in Crans-Montana zu einem Einbruch-Versuch in einer Bijouterie. Der mutmassliche Täter wurde einige Stunden später verhaftet.

Drittpersonen informierten am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr die Einsatzzentrale der Kantonspolizei darüber, dass eine Person die Schaufensterscheibe einer Bijouterie an der "Rue du Parc" in Crans-Montana eingeschlagen hatte. Der Mann ergriff gemäss Mitteilung ohne Beute die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei, den mutmasslichen Täter zu identifizieren und festzunehmen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Neuseeländer, welcher in einem Hotel in Crans-Montana logiert hatte.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Der Mann wurde inhaftiert.

pd/zy

02. Januar 2020, 17:37

