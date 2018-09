Neue Passarelle beim Altersheim

Pfarrer Daniel Noti weiht an der Seite von Stiftungsratspräsident Gino Schnydrig die neue Passarelle ein. Foto: Walliser Bote

Beim Alters- und Pflegeheim «Emserberg» steht neu eine sehr aufwändig gestaltete und rund 70 Meter lange Holzpassarelle. Dank ihr können die Bewohner direkt auf den kleinen Rastplatz östlich des «Kreidehügels».

Geplant, erbaut und realisiert hat die neue Verbindung der gelernte Metallbaumeister Narcisse Chardon aus Venthône. Unter gütiger Mithilfe von Mario Hermann, technischer Mitarbeiter des Alters- und Pflegeheims, und weiteren Helfern wurde das Werk in Freiwilligenarbeit realisiert.

Passarelle «Chardon» in rund zweijähriger Fronarbeit erstellt

Chardon wie Hermann wurde am Mittwoch anlässlich der offiziellen Eröffnung gleich mehrmals gedankt: «Ohne Narcisse Chardon hätte die Passarelle nicht realisiert werden können», gab sich Heimleiter Benno Tscherrig bei seiner Rede überzeugt, «er und die Helfer haben ein grosses Werk für uns geschaffen.» So wurde die Passarelle auch gleich nach dem Erbauer «Chardon» benannt. Gino Schnydrig, Präsident der Stiftung La Résidence, fand ebenfalls Lobesworte für diejenigen, «die in rund zweijähriger Arbeitszeit etwas Dauerhaftes für die Stiftung geschaffen haben».

Die Heimbewohner genossen den Zugang am Mittwochmorgen bei bestem Wetter, der ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Nach einem Apéro gabs für alle Grilladen und feine Salate vom Buffet.

