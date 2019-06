Neue Räumlichkeiten eingeweiht

Handelsregisteramt | Neu an der Bahnhofstrasse statt an der Metzgergasse

Staatsrat Frédéric Favre am Freitagmorgen bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten für das Handelsregisteramt in Brig. Foto: Walliser Bote

Nach über vier Jahrzehnten an der Metzgergasse 4 in Brig bezieht das Handelsregisteramt neue Räumlichkeiten. Diese liegen an der Bahnhofstrasse 10 und sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität besser zugänglich.

Am 4. Juni übergab Caesar Jaeger formell die Schlüssel des Handelsregisteramts Oberwallis an seine Nachfolgerin Christine Keller. Mit dieser Stabsübergabe ergab sich gleichzeitig die Möglichkeit eines Standortwechsels der Büros des Amtes.

Es befindet sich neu an der Bahnhofstrasse 10, in den Nähe von Verkehrsverbindungen und ist auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gut zu erreichen.

Die Räumlichkeiten wurden am Freitag im Beisein von Staatsrat Frédéric Favre und Mitgliedern des Briger Stadtrats sowie des Präfekten des Oberwallis eingeweiht.

28. Juni 2019, 10:42

