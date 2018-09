Neuer Verantwortlicher für Untersuchungsgefängnisse Brig und Sitten

Personelles | Cédric Udry tritt Stelle am 1. Februar 2019 an

Der Staatsrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch Cédric Udry zum neuen Verantwortlichen für die Untersuchungsgefängnisse des Kantons Wallis ernannt. Udry tritt seine Stelle am 1. Februar 2019 an. Er wird somit für die Leitung der zwei Walliser Untersuchungsgefängnisse von Brig und Sitten verantwortlich sein.

Cédric Udry hat seine berufliche Tätigkeit im Untersuchungsgefängnis in Martinach begonnen und wurde dann – zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Gefängnisses – in Sitten als Aufseher angestellt. In der Folge und nach Erlangung des Titels «Fachmann für den Strafvollzug» wurde er zum Leiter der Sicherheitszentrale ernannt. Am 1. Januar 2014 wurde Udry Chefaufseher in Sitten, wo er unter anderem für die gesamte Sicherheit im Gebäude zuständig war.

Udry besitzt eine Erfahrung von über 20 Jahren in seinem Beruf. Er ist unter anderem für die Ausbildung der neuen Aufseher in Sitten verantwortlich. Während seiner beruflichen Tätigkeit hat er sich in den Bereichen Sicherheit, Krisenmanagement und Personalführung weitergebildet. Im Herbst 2015 konnte er zudem das Eidgenössische Diplom als Führungsexperte für Justizvollzug entgegen nehmen.

pd/map

07. September 2018, 14:36

Artikel teilen