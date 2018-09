Neues Simulations- und Trainingscenter im Spital Brig eingeweiht

Ausbildung | Steht an 365 Tagen zur Verfügung

Das Simulations- und Trainingscenter SZO in Brig ist am Freitag eingeweiht worden. Die modern ausgerüstete Infrastruktur erlaubt pflegerische, medizin-technische und -therapeutische Simulationen und Trainings unter anderem in den Bereichen Medizinaltechnik, Clinical Assessment und Reanimation.

Das Simulations- und Trainingscenter SZO in Brig wurde am heutigen Freitag im Beisein von Staatsrat Christophe Darbellay, Prof. Dominique Arlettaz, Verwaltungsratspräsident Spital Wallis, Dr. Hugo Burgener, Direktor SZO und Kilian Ambord, Direktor Pflege & MTT SZO, offiziell eingeweiht.

Simulationen und Trainings erlauben es, medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Fachpersonen Standardsituationen sowie Situationen mit einer höheren Komplexität in realitätsnahen Übungssituationen durchzuführen und zu analysieren. Diese Trainings haben zum Ziel, die Betreuungsqualität stetig zu verbessern. Sie sollen einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit der Patienten leisten.

Vielseitige Nutzung

Das Spitalzentrum Oberwallis als Betreiber bürgt mit modern ausgerüsteter Infrastruktur und aktuellem Know-how für praxisnahe Trainings und Schulungen, beispielsweise in den Bereichen Medizinaltechnik, Clinical Assessment, Kommunikation und Reanimation.

Das Simulations- und Trainingscenter SZO ist auf dem Spitalareal in Brig gelegen und kann gut zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Es soll an 365 Tagen und auch abends zur Verfügung stehen und von Mitarbeitenden des Spitals und Fachpersonen externer Institutionen wie Schulen, Alters- und Pflegeheimen sowie sozialmedizinischer Zentren genutzt werden.

14. September 2018, 16:36

