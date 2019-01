Drank denken, dass es uns gut geht

Am 1. Januar fand in Stalden der Neujahrsempfang statt. Nach der Messe durfte Gemeinderat Joël Fischer im Namen der Gemeinde rund 300 Personen in der Mehrzweckhalle zum traditionellen Anlass begrüssen.

Nach den obligaten Neujahrswünschen von der Gemeinde folgten die Neujahrsansprachen. Während Pfarrer Titus Offor der Bevölkerung für das Mitwirken in der Kirche im vergangenen Jahr dankte, erinnerte Gemeindepräsident Egon Furrer daran, dass man nur in einem gut funktionierenden Team vorwärts kommen könne. Die Gemeinde habe im vergangenen Jahr viele Herausforderungen gemeistert und freue sich nun, das neue Jahr gut aufgestellt und in bester Verfassung in Angriff nehmen zu können. Schlussendlich solle sich jeder bewusst werden, dass es uns allen sehr gute gehe.

Die zahlreichen, sehr guten Leistungen der Staldner Sportler und Kulturschaffenden wurden speziell geehrt. So erhielt die 4. Liga Mannschaft des Tischtennisvereins eine Auszeichnung für ihren Aufstieg in die 3. Liga. Andreas Bumann (Wallisermeister Elite Doppel), Stefanie Schneiter (Wallisermeisterin Schülerinnen U11) und Katrin Schneiter (Wallisermeisterin Schülerinnen U9) sowie Joël Sarbach (Wallisermeister Schüler U9) wurden für Ihre herausragenden Leistungen im Tischtennis geehrt. Vom Tambouren und Pfeifferverein Stalden wurde Aldo Furrer für seinen 2. Rang in der Kategorie «Natwärisch Pfeiffer Veteranen» beim Eidgenössischen in Bulle geehrt.

Weiter durfte Martin Karlen zwei Ehrungen für das Pistoleteam Stalden entgegennehmen. Er wurde Schweizermeister über 10 Meter Einzel bei den Gehörlosen sowie Schweizermeister über 50 Meter Freie Pistole. Beim Schützenverein Stalden wurde der im März verstorbene Franz Ritz gleich drei Mal (Wallisermeister 10 Meter Veteranen Aufgelegt, Wallisermeister 20 Meter Veteranen und Schweizervizemeister 10 Meter Einzel bei den Eisenbahner) hervorgehoben. Musikalisch wurde der Neujahrempfang umrahmt von der Musikgesellschaft Harmonie und dem Duo «Bergamont». Ein gemeinsames Mittagessen mit musikalischer Unterhaltung rundete den gelungenen Neujahrsempfang der Gemeinde Stalden ab.

pd / dab

03. Januar 2019, 09:31

