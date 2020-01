Zahlreich folgten am Sonntagabend die Visper der Einladung zum Neujahrsempfang im La Poste. Gemeindepräsident Niklaus Furger liess das vergangene Jahr Revue passieren und erklärte, welche Herausforderungen 2020 warten.

Das starke Bevölkerungswachstum, sowie die Milliardeninvestitionen der Lonza mit dem Projekt IBEX hat gemäss Gemeindepräsident Niklaus Furger zur Folge, dass in den kommenden Jahren gewisse Infrastrukturanlagen mehr und mehr an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. «Dies ist insbesondere bei den Schulanlagen aller Stufen sowie bei der ganzen Kleinkinder-Betreuung und den Tagesstrukturen der Fall». Eine Analyse des künftigen kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs in diesem Bereich habe gezeigt, dass man hier in den nächsten Jahren grössere Summen investieren müsse. Erste nötige Massnahmen wurden bereits eingeleitet.

Auch der künftige Bedarf an Trinkwasser stelle die Gemeinde vor eine Herausforderung. «Im Rahmen der Agglomeration Brig-Visp-Naters, sowie in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden sind wir zurzeit daran ein regionales Trinkwasser-Bewirtschaftungs-Konzept zu erarbeiten und umzusetzen», so der Gemeindepräsident.

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte Furger klar die Eröffnung der Lonza Arena. Dies vor allem auch, weil man den straffen Zeitplan und den Kreditrahmen einhalten konnte. Zum Schluss versicherte Furger «Das Beste liegt vor uns».

Anlässlich der Neujahrsfeier erhielten 23 Jungbürgerinnen und Jüngbürger des Jahrgangs 2002 ihren Bürgerbrief. Stellvertretend für sie richtete Tabea Anthamatten das Wort an die anwesende Bevölkerung. Musikalisch umrahmt wurde die Neujahrsfeier von den Musikern und Sängern des Musicals Zorro, welches am 31. Januar Premiere im Visper La Poste feiert.

meb

05. Januar 2020, 19:30

Artikel teilen