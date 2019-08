Neustart für den Kulturweg

Erstmals unter der Führung des Vereins «der.kulturweg», fand am Samstag die 21. Ausgabe des Kulturwegs statt. Am Konzept wurden nur wenig Veränderungen vorgenommen.

Der Kulturweg von Ausserberg über St. German nach Raron erfreut sich über die Region hinaus ungebrochener Beliebtheit. Während 20 Jahren wurde er unter dem Patronat der Stiftung «Der Kulturweg» durchgeführt. Seit diesem Jahr zeichnet sich der neu gegründete Verein «der.kulturweg» unter der Leitung von Vreny Heynen-Briw für die Durchführung verantwortlich.

Die Wanderung begann auf dem Dorfplatz Ausserberg. Man habe das Konzept beibehalten worden, nicht allzu viel am Erfolgsrezept verändern, sagte Heynen-Briw auf dem Weg zum zweiten von insgesamt 12 Posten. In geführten Gruppen sollten die Teilnehmer unterwegs an verschiedenen Stationen Interessantes über Land und Leute, über Brauchtum und lebendige Walliser Kultur erfahren. Im Unterschied zu den Vorjahren wurden bei der diesjährigen Ausgabe kulinarische und informative Posten getrennt und jeweils abwechselnd durchgeführt.

Zum Thema dieses Jahres wurde die Gesundheit in all ihren Facetten gewählt: So erfuhren die Besucher beim ersten Posten einiges über die Arbeit der Hebammen früher wie heute. Zu den weiteren Stationen gehörten unter anderem Einblicke in die Tätigkeit des Samaritervereins Raron-St. German – der heuer sein 50-Jahr-Jubiläum feiert – und von Redog, des Vereins der Such- und Rettungshunde. Nach rund sechs Stunden Wandern, Zuhören und Geniessen wurde in Raron eine Sequenz mit dem Namen «Sterbensgesund» vom Theaterverein Raron aufgeführt.

Der Anlass kann auf eine gesunde Basis von Stammteilnehmern zählen. So war der Anlass auch dieses Jahr ausgebucht. Dabei konnte Heynen-Briw auf rund 100 freiwillige Helfer zählen, welche die circa 550 Teilnehmer begleitete, informierte, bekochte.

