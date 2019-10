Valaiscom und Quickline kreieren ein neues Produkt und wollen «die wichtigsten Multimedia-Dienstleistungen aufs Wesentliche reduzieren».

Wie die Verantwortlichen von Valaiscom am Mittwoch mitteilten, wolle man Telekommunikations-Dienstleistungen «einfacher, klarer und transparenter» gestalten. «Sind wir ehrlich: Niemand braucht heute 10 Giga», wird Quickline CEO Frédéric Goetschmann in der Mitteilung zitiert. Deshalb habe man ein neues Basisprodukt für Internet, TV und Festnetztelefonie inklusive Digitalanschluss lanciert, das monatlich 49 Franken kosten soll. Darauf aufbauend könnten weitere Zusatzleistungen kombiniert werden. Mit diesem neuen Startabo würde man «die Grundbedürfnisse an Telekommunikations-Dienstleistungen einer grossen Mehrheit der Kunden im Oberwallis vollständig» abdecken, wird Valaiscom CEO Günter Seewer zitiert. Für ein stabiles und schnelles Internet investiere der Quickline-Verbund ausserdem «kontinuierlich in den Netzausbau».

09. Oktober 2019, 14:12

