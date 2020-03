Für mehr aufmunternde Gedanken: Unterwegs mit Corni

Patrick Henzen will in der angespannten Lage etwas Aufmunterung in den Alltag bringen. Deswegen macht er Fotoshootings mit seinem Plüsch-Steinbock Corni.

Für viele ist der Alltag zurzeit von Isolation und Einsamkeit geprägt. Patrick Henzen hatte deshalb eine Idee: Um in dieser Zeit etwas aufzumuntern und den Menschen etwas von der Natur zeigen zu können, macht er Fotoshootings mit seinem Plüsch-Steinbock Corni. «Viele können momentan nicht raus und sind alleine. Ich bin diese Tage unterwegs um Corni an verschiedenen Orten zu fotografieren. Natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsempfehlungen, denn ich bin alleine unterwegs.» So führte ihn sein Weg auch in die Pomona vor das Radiostudio. «Ich wollte auch hier ein Foto machen um allen Mitarbeitern von rro meinen Dank auszusprechen, dass sie uns weiterhin unterhalten und informieren.»

Henzen postet diese Fotos drei Mal täglich. Zu sehen sind diese auf seinem Facebook-Profil.

zy

22. März 2020, 16:14

Artikel teilen