Gartenjahr – Zeit für den Winterschnitt

Für die Arbeit auf die Leiter. «Durch den alljährlichen Winterschnitt wird beim Jungbaum die Krone aufgebaut, beim älteren Baum wird die Krone in Form gehalten und das Fruchtholz verjüngt», so Franz Isler. Foto: Walliser Bote

Franz Isler, Chef der Gärtnerei des Landwirtschaftzentrums in Visp, weiss wo die Schere anzusetzen ist. Foto: Walliser Bote

«Werden Obstbäume nicht regelmässig geschnitten, leidet die Fruchtqualität», sagt Franz Isler, Betriebsleiter der Gärtnerei des Landwirtschaftszentrums in Visp.

Um sich mit Säge und Baumschere im Obstgarten jedoch an die Äste von Apfel-, Pflaumen- oder Birnbaum zu wagen, muss man einige Grundregeln kennen. Ohne Kenntnisse, «die man sich unter anderem mittels Fachliteratur oder durch den Besuch von Schnittkursen aneignen kann», sei der Laie am Baum hilflos überfordert, sagt Experte Isler. «Wer blindlings zurückschneidet, läuft Gefahr, keine Ernte einfahren zu können.» Schlimmstenfalls könne der Baum sogar eingehen.

Früchte gehören ans Licht

«Durch den alljährlichen Winterschnitt wird beim Jungbaum die Krone aufgebaut, beim älteren Baum wird die Krone in Form gehalten und das Fruchtholz verjüngt», sagt der Profi. Eine Faustregel beim Obstbaumschnitt heisst: «Jedes Blatt an die Sonne.» Isler präzisiert: «Ein Obstbaum braucht eine luftige, lichtdurchflutete Krone.» Bei zu viel Schatten unter zu dichtem Blattwerk bleiben die Früchte klein und reifen nicht vollständig aus. «Darum ist der Winterschnitt am Obstbaum zwingend notwendig.»

Mehr zum richtigen Obstbaumschnitt lesen Sie in der Freitagsausgabe des «Walliser Boten». Mit der neuen Serie «Gartenjahr» blicken wir jeden Monat hinter die Hecken. Die neue Garten-Serie soll mit verschiedenen Themen Lust aufs Gärtnern machen – für Hobbygärtner mit oder ohne grünen Daumen.

22. Februar 2019, 08:30

Artikel teilen