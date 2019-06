«The Omnia» ist «Switzerland’s Leading Boutique Hotel 2019»

Zum dritten Mal in Folge erhielt das Zermatter Fünfsternehotel The Omnia einen Award bei den World Travel Awards.

Am Samstag, 8. Juni, wurden in Madeira die Gewinner der 26. World Travel Awards 2019 aus Europa bekanntgegeben. Von den zwölf Awards in der Kategorie «Switzerland’s Leading» wurde «The Omnia» wie schon in den beiden Vorjahren als «Leading Boutique Hotel» gekürt und zog damit erneut an seinen acht Mitbewerbern vorbei.

Renommiertes Auszeichnungsprogramm

Die jährlichen World Travel Awards gelten weltweit als renommiertes Auszeichnungsprogramm für Reisen und Tourismus. Die Stimmabgaben von Reise-, Tourismus- und Business-Fachleuten entscheiden das Ranking.

Team mit viel Herzblut

«Zum dritten Male in Folge mit dieser Auszeichnung geadelt zu werden, freut uns unbändig. Tagtäglich widmet sich unser gesamtes Team mit viel Herzblut und Leidenschaft dem Ziel, unsere Gäste auf höchstem Niveau zu verwöhnen. Über diese positive Resonanz sind wir sehr glücklich und möchten uns dafür ganz herzlich bedanken!», sagt Christian Eckert, Managing Director in «The Omnia».

pd / zen

12. Juni 2019, 09:44

