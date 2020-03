OMS St. Ursula wäre auf Schulschliessung vorbereitet

Falls in nächster Zeit Schulen wegen des Coronavirus schliessen müssen, wird die Oberwalliser Mittelschule St. Ursula über eine Onlineplattform unterrichten.

Bis anhin kam es im Wallis noch zu keinen Schulschliessungen. Falls es aber dazu kommen sollte, wird die OMS Brig den Unterricht über eine Onlineplattform anbieten. Die Lehrpersonen könnten dort sowohl Aufgaben wie auch Lernvideos hochladen und Klassennotizbücher erstellen, erklärte Schuldirektor Olivier Mermod gegenüber rro. Weiter hätten die Lehrpersonen die Möglichkeit, die Arbeiten der Schüler zu verbessern, zu intervenieren und auch Tipps zu geben.

Coronavirus: OMS St. Ursula wäre für den Fall einer Schulschliessung vorbereitet. (Quelle: rro)

Damit die Plattform reibungslos in einem möglichen Fall funktionieren würde, hat die Schulleitung alle Lehrer und Schüler aufgerufen, bis Freitag zu kontrollieren, ob sie Zugang zum Programm haben. Weiter steht am Samstag eine erste Weiterbildungssequenz an. Und die Schule will Benutzerhandbücher mit Anleitungen und Bilder erstellen, damit sich jeder auf der Onlineplattform zurechtfindet.

hk

12. März 2020, 15:30

