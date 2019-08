Wallis holt Pokal

Seit vielen Jahren tragen die Fussballbegeisterten der kantonalen Parlamente jährlich ein Turnier aus um den Titel des Parlaments-Fussballmeisters. Am diesjährigen Turnier am Samstag in Basel holte sich der Grosse Rat des Kantons Wallis den Pokal.

Diesjähriger Gastgeber war der Grosse Rat Basel-Stadt. Am Samstag massen sich 20 Teams aus allen Landesregionen auf dem Rasen im Basler Rankhof, wie es in einer Medienmitteilung hiess.

Turniersieger wurden die Walliser. Sie gewannen das Finalspiel gegen das Team 2 des Baselbieter Landrats mit 3 zu 0. Der letztjährige Turniersieger, der Kantonsrat Luzern, erspielte sich den 6. und das Team des Gastgebers, der FC Grossrat Basel-Stadt, den 17. Rang.

Das nächste Turnier findet im Sommer 2020 im Kanton Tessin statt.

17. August 2019, 17:47

