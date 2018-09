Fussgängerin verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Montag eine Passantin in Saxon umgefahren und verletzt wurde, verbreitet die Polizei nun einen Zeugenaufruf. Foto: zvg

Am vergangenen Montagnachmittag ist auf der Route du Canal in Saxon eine verletzte Frau entdeckt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen mach können.

Gemäss Walliser Kantonspolizei war am Montagnachmittag auf der Route du Canal in Saxon zwischen 13.20 Uhr und 13.45 Uhr eine 59-jährige portugiesische Staatsangehörige, mit Wohnsitz im Unterwallis unterwegs, welche von Saxon Richtung Riddes lief.

Vermutlich ist die Fussgängerin von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst worden und stürzte zu Boden. Ein Velofahrer entdeckte die am Boden liegende Frau. Verletzt, wurde sie per Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert, welches sie noch am selben Abend verlassen konnte.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sind gebeten sich direkt bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, Tel. 027 326 56 56, zu melden.

pd / pan

13. September 2018, 17:55

Artikel teilen