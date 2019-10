31 ehemalige Mitarbeitende am Pensioniertentag

Die EnAlpin AG und die Energiedienste Visp-Westlich Raron AG würdigten am Freitag die Dienste ihrer ehemaligen Mitarbeitenden mit einem Pensioniertentag. Viele folgten der Einladung.

Am Freitag trafen sich 31 ehemalige Mitarbeitende der EnAlpin AG und der Energiedienste Visp-Westlich Raron AG zum traditionellen Pensioniertentag. Der Start erfolgte gemäss Mitteilung der EnAlpin AG in Visp. Die Begrüssung übernahm Diego Pfammatter, stellvertretender Direktor der EnAlpin AG. Im Anschluss stand die Besichtigung der Kraftwerke Niderbach, Ulrichen und der Baustelle des neuen Kraftwerks Gere in Oberwald auf dem Programm. Das gemeinsame Mittagessen bot sodann Zeit, um in alten Zeiten zu schwelgen und die Kontakte zu einstigen Arbeitskollegen zu pflegen.

Michel Schwery, Direktor der EnAlpin AG, stellte in seiner Rede die aktuellen Projekte und Tätigkeiten der Unternehmen vor und dankte den Ehemaligen. "Der Pensioniertentag ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber all jenen, die in den letzten Jahrzehnten ihren Beitrag zum heutigen erfolgreichen Unternehmen geleistet haben.

wh

07. Oktober 2019, 09:30

Artikel teilen