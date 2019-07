Per Du mit... Brigitte Wolf

«Kleines Paradies». Brigitte Wolf mit dem E-Bike im Naturschutzgebiet Achera Biela in Ried-Brig. Foto: WB / Alain Amherd

Viele Kandidaten verabschieden sich derzeit in die Sommerferien, um vor dem heissen Wahlherbst nochmals Energie zu tanken. Der «Walliser Bote» nutzt die ruhige Zeit, um mit den Oberwalliser Parteipräsidenten über die Ausgangslage zu diskutieren. Heute mit Brigitte Wolf, Grüne Oberwallis.

Dossier zum Thema Wahlen 2019

Brigitte Wolf ist «unermüdlich» – im wahrsten Sinn des Worts. In ihrer Karriere als Orientierungsläuferin holte sie zahlreiche Medaillen. Seit zehn Jahren navigiert sie nun die Oberwalliser Grünen durch die hiesige Polit-Landschaft. In der Zwischenzeit ist die Klimapolitik in der Mitte der Gesellschaft angelangt. «Es freut mich, dass die Grünen dank viel Knochenarbeit dieses Thema gesellschaftsfähig gemacht haben», sagt die 52-Jährige.

Im WB-Interview vom Mittwoch sagt sie auch, warum sie keine Angst hat, andere Parteien «grünen» zu sehen, was sie Alt Staatsrat Jean-Michel Cina hoch anrechnet, und wieso auch sie nicht konsequent «grün» leben kann und will. «Es braucht einen tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft, und es braucht Vorgaben der Politik.»

Im Per-Du-Video gaben wir die Vorgaben. Aber sehen Sie selbst, wie Wolf die Fragen pariert.

dab

24. Juli 2019, 09:00

