Zufriedene Mitarbeitende bei der Walliser Kantonsverwaltung

Personalpolitik | Gute Ergebnisse in drei wichtigen Dossiers

Zufriedene Mitarbeitende, die Einhaltung der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern und lohnende Bemühungen bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben – die Kantonsverwaltung erzielt im Bereich der Personalpolitik gute Ergebnisse.

Auch die im Jahr 2018 durch die Kantonsverwaltung durchgeführte Zufriedenheitsumfrage zeigt auf, dass die Abgestellten bei der Kantonsverwaltung mir ihrer beruflichen Situation insgesamt zufrieden sind. Verbesserungspotenzial bestehe in den Bereichen Beförderung und interne Mobilität, Management, Information sowie Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, heisst es in einer Mitteilung. Basierend auf den letztgenannten eher negativen Resultaten werde die Dienststelle für Personalmanagement (DPM) dem Staatsrat im kommenden Jahr einen Massnahmenplan unterbreiten.

Total haben 2062 Mitarbeitende (61 Prozent) an der Befragung teilgenommen. Davon würden sich 83 Prozent erneut für die kantonale Verwaltung entscheiden, wenn sie heute die Wahl hätten.

Zur Messung der Wirksamkeit der Personalpolitik wurden in der Vergangenheit bereits vier Umfragen durchgeführt – erstmals im Jahr 1998 und letztmals 2013. Auch wenn sich die Arbeitszufriedenheit zwischen 1998 und 2013 verbessert habe, sei es beruhigend festzustellen, dass die Arbeitszufriedenheit in den letzten fünf Jahren auf einem hohen Niveau stabil geblieben sei.

Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern eingehalten

Um sicherzustellen, dass der Grundsatz der Lohngleichheit beim Staat Wallis respektiert wird, wurden die staatlichen Löhne gemäss den anerkannten und empfohlenen Methoden des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, so heisst seitens des Kantons, dass die systematische Lohngleichheit innerhalb der Kantonsverwaltung eingehalten wird.

Rezertifizierung des Prädikats «Familie und Beruf»

Der Staat Wallis sei konstant darum bemüht, die Vereinbarkeit des Berufs- und Privatlebens seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern, um so ihre Motivation und Arbeitsleistung hochzuhalten. Dafür wurde die Kantonsverwaltung nun erneut mit dem Prädikat «Familie und Beruf» belohnt.

Das Label bescheinigt, dass ein Unternehmen im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein attraktiver und innovativer Arbeitgeber ist.

Die Anzahl der Mitarbeitenden, welche die verschiedenen Massnahmen zugunsten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Anspruch nehmen werde von Jahr zu Jahr grösser. Die Zahl der Frauen in Führungspositionen sei ebenfalls angewachsen und stieg von 26 Prozent im Jahr 2005 auf 41 Prozent im Jahr 2018.

pd / pan

18. Dezember 2018, 11:22

