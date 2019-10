Plenum VS zeichnet Visper Unternehmer Daniel Kehl aus

Das Wirtschafts- und Kulturnetzwerk Plenum VS hat am Freitag zum elften Mal den Titel «Walliser des Jahres» vergeben. Der diesjährige Gewinner ist der Visper Unternehmer Daniel Kehl mit seinem Swissfillon-Team.

Wie Plenum VS in einer Mitteilung schreibt, zeichneten sich Kehl und sein Team durch «leidenschaftliches Engagement und Innovation» aus. Die Swissfillon AG habe bei der sterilen Abfüllung komplexer Flüssigkeiten für die Pharmaindustrie internationale Standards neu definiert.

Ganze vier Jahre habe es gedauert bis die Swissfillon AG 2018 offiziell als kleines Unternehmen in den Räumlichkeiten des BioArk Visp an den Start gehen konnte. Mit der Zulassung durch die Schweizer Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte Swissmedic und die amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA, so Plenum VS weiter, sei das Oberwalliser Unternehmen für ihre nationalen und internationalen Kunden aus der Pharmaindustrie der beste Ansprechpartner für «Fill & Finish»-Dienstleistungen von höchster Präzision und Agilität geworden.

Botschafter für das Wallis

Mit mehreren eigenen Veranstaltungen will das Plenum VS den Informations- und Gedankenaustausch zwischen seinen Mitgliedern fördern. «Der Kanton Wallis profitiert, weil er Botschafter gewinnt, die sich für die Anliegen ihres Kantons einsetzen und ihn mit ihrem Wissen und ihren Beziehungen aktiv unterstützen», schreibt Plenum VS weiter. Der Verein sei ein wichtiger Repräsentant der Walliser Kultur in der Deutschschweiz.

Der Titel «Walliser des Jahres», welcher von einer autonomen Jury vergeben wird, soll nicht nur eine Ehre für geleistete Arbeit, sondern auch eine Motivation für zukünftige Leistungen sein. Bisher ausgezeichnet wurden gemäss Mitteilung Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth, die Opernsängerin Rachel Harnisch, der Bergsteiger Simon Anthamatten, der Modeschöpfer Adrian Margelist, der Unternehmer Hermann Biner, die Werberin Nadine Borter, der Techniker und Erfinder Pavel Lehky, der Unternehmer Jean-Claude Bregy, das Openair Gampel sowie der Filmautor Nicolas Steiner.

26. Oktober 2019, 12:04

