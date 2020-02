Politik an Fasnacht überspitzt gezeichnet

Die Ziegenzüchter sind sich in die Haare geraten. Erklärungsversuch von Karikaturist Kurt Regotz. Foto: zvg

Merci an Louis Ursprung: Sujets aus 30 Jahren aus dem politischen Leben. Foto: zvg

«Am Schluss erhält man nicht das, was man gewählt hat», findet Kurt Regotz. Und stellt den Brig-Gliser Stadtrat einem Selecta-Automaten gleich... Foto: zvg

Maret entschwindet in eigene Sphären: Lässt Fuchs Reynard und Brigitte Wolf hinter sich. Foto: mengis media

Ihre Fasnachtsdekorationen sorgen für angeregte Diskussionen und herzhafte Lacher. Kurt Regotz und Roland Derendinger geben Einblick in ihr Schaffen an der Fasnacht 2020.

Die beiden sind mittlerweile legendär. Zumindest als Karikaturisten in der Brig-Gliser und Natischer Beizenszene. Das Echo treibt das Duo alljährlich wieder an, an ihrer Tradition festzuhalten. Wieder zum Stift zu greifen und auserwählte Themen zu karikieren.

Während Rolf Derendinger (69) seine fasnächtlichen Werke ausschliesslich fürs Restaurant «zum Eidgenossen» zeichnet, malt Kurt Regotz (67) fürs Restaurant «Angleterre» in der Briger Burgschaft und fürs «Roma» in Naters.

Hier wie dort zeichnet Regotz seit mehr als 40 Jahren mit spitzer Feder. Auffallend ist, dass sich die Motive diesseits und jenseits des Rottens markant unterscheiden. Gemeinsam ist den Zeichnungen der lokale Kolorit.

12. Februar 2020, 06:00

