Polizeiausbildung dauert neu zwei Jahre

Am Freitag wurde die Rekrutierungskampagne der Kantonspolizei Wallis lanciert. Foto: zvg

Am Freitag hat die Kantonspolizei Wallis ihre Rekrutierungskampagne lanciert. Künftig wird die Ausbildung von einem auf zwei Jahre verlängert.

Wie es in einer Mitteilung der Kapo Wallis heisst, stellt der Berufsalltag eines Polizisten hohe Anforderungen. Aus diesem Grund müssten die Kandidaten neben einer guten Grundausbildung auch über ausgezeichnete physische und psychische Eigenschaften verfügen.

Nach der Einführung des allgemeinen Ausbildungskonzepts dauert die Polizeiausbildung in der Schweiz nun zwei Jahre. Im ersten Jahr bildet die Walliser Kantonspolizei ihre künftigen Mitarbeiter an der Polizeiakademie in Savatan aus. Das erste Ausbildungsjahr wird mit einer Zwischenprüfung abgeschlossen.

Der erfolgreiche Abschluss des ersten Jahres sei Voraussetzung für die Zulassung zum zweiten Teil der Ausbildung. Diese erfolgt in Form eines einjährigen Praktikums innerhalb des Polizeikorps. Das zweite Jahr endet mit der Prüfung zum Erwerb des «Eidgenössischen Fachausweises Polizist».

Nach der Vereidigung durch den Departementsvorsteher und dem Kommandanten werden die Aspiranten zum Gendarm ernannt und nehmen ihre Arbeit bei der Kantonspolizei auf.

Die Anmeldefrist ist auf den 15. Februar angesetzt. Die Aufnahmeprüfungen finden am 22. März in Lausanne statt.

18. Januar 2019, 10:15

