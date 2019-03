Polizei warnt vor erhöhter Lawinengefahr

Im Hinblick auf das bevorstehende Wochenende warnt die Walliser Kantonspolizei in Kooperation mit der Rettungsorganisation «Maison FXB du Sauvetage/Air-Glaciers» vor einer erhöhten Lawinengefahr und mahnt Schneesportler zur Vorsicht.

Die Neuschneemengen und die teils starken Winde in den vergangenen Tagen führten gemäss Angaben der Polizei dazu, dass sich in vielen Gebieten grosse Schneeansammlungen gebildet haben. Dies führe in den nächsten Tagen zu einer höheren Lawinengefahr. Schneesportler, die sich ausserhalb der markierten Pisten aufhalten, hätten diese Verhältnisse zwingen zu berücksichtigen.

Für all jene Personen, die nicht von einem Bergführer begleitet werden, sei besondere Vorsicht geboten, heisst es weiter.

pd / pan

15. März 2019, 12:01

