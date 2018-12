Sieben Neumitglieder wurden anlässlich der Generalversammlung in den Visper Theaterverein aufgenommen. Foto: Christian Pfammatter

Am vergangenen Freitag konnte das Visper Theater anlässlich seiner Generalversammlung auf eine erfolgreiche Spielsaison zurückblicken.

In der Spielsaison 2018 führten die «Muggini», alles Kinder im Primarschulalter, erstmals mit «Rettet Rumpelstilzchen» ein Stück im Theater La Poste auf. Rund 800 Zuschauer besuchten die drei Vorstellungen. Im September brachte das Visper Theater das Stück «Karl Dällebach» auf die Bühne. «Anfangs wussten wir nicht, ob dieses Stück ausserhalb von Bern funktioniert. Aber es geht ja nicht vornehmlich um die Figur des Dällebach sondern vor allem um Ausgrenzung und Demütigung. Ein Stoff, der aktuell ist und überall funktioniert. Wir haben nur positive Feedbacks bekommen», zeigt sich Präsident Richard Millius erfreut. Rund 2000 Zuschauer haben die fünf Vorstellungen besucht.

Anlässlich der Generalversammlung wurden sieben neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Zudem hat die Generalversammlung die Änderung der Vereinsstatuten genehmigt. In Zukunft will das Visper Theater vermehrt auch über Social-Media-Kanäle neue Zuschauer gewinnen und das ganze Jahr hindurch über Aktuelles informieren.

2019 wagen sich die «Muggini» an das Stück «Ein Sommernachtstraum». Gillian Schmidhalden wird hier wiederum für die Regie zuständig sein. Das Visper Theater will sich in Zukunft auch vermehrt als Kinder- und Familientheater etablieren und führt deshalb im Dezember kommenden Jahres wieder ein Märchen auf, dieses Mal die Schneekönigin. «Hier spielen Erwachsene für Kinder. Das Stück soll aber natürlich auch ältere Zuschauer ansprechen», betont Millius. Die Regie übernehmen Brigitte Stoffel und Gillian Schmidhalden.

pd/map

03. Dezember 2018, 14:16

Artikel teilen