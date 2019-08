Proben, proben, proben...

Diese Woche findet in Blatten im Lötschental zum 38. Mal das Musiklager des Oberwalliser Musikverbandes statt. Mit dabei sind 53 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Oberwallis.

Die 53 Teilnehmer des Lagers, die zwischen neun und 17 Jahre als sind, haben während einer Woche die Möglichkeit gemeinsam intensiv zu proben und sich so auf zwei Abschlusskonzerte vorzubereiten. Das erste der Konzerte findet am Freitag um 18:00 auf dem Dorfplatz in Blatten im Lötschental statt. Das zweite am Samstag um 17:00 im Zentrum Missione in Naters.

Betreut und unterrichtet werden die Teilnehmer in dieser Woche von Musikstudenten und anderen jugendlichen Musikexperten, aber auch von professionellen Musikern und Lehrern. Von dieser fachkundigen Betreuung können zahlreiche junge Bläser, Perkussionisten und eine Pianistin stark profitieren. «Schon nach dem ersten Tag bemerkt man einen Unterschied. Nach einer Woche ist die Entwicklung dann riesig», sagt Christian Pfammatter, Musiklehrer, Dirigent und einer der Leiter des Lagers aus eigener Erfahrung. Diese Entwicklungen am Schluss der Woche an den Konzerten demonstrieren zu können, zählt für alle Beteiligten des Lagers denn auch zu den Highlights. Das bestätigt auch Jonas Aschilier, der zum zweiten Mal am Lager teilnimmt: «Das beste ist, am Schluss zu sehen, was man in dieser Woche erreicht hat».

Im Lager im Lötschental steht das intensive Proben, das bei gutem Wetter gerne auch im Freien stattfindet, ganz klar im Mittelpunkt. Die Tage sind gefüllt mit Gesamt- und Registerproben, aber auch Marschübungen stehen auf der Tagesordnung. Die Abschlusskonzerte in Blatten und in Naters sollen schliesslich ein Erfolg werden. Doch auch andere Aktivitäten kommen im Lager nicht zu kurz. «Zwischen den Proben gibt es auch viel Sport und Spiel», sagt Pfammatter. rwa

06. August 2019, 17:00

