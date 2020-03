Die Zukunft von Provins entscheidet sich schriftlich

Provins hatte am 14. April zwei ausserordentliche Hauptversammlungen angesetzt. Die am Montag beschlossene außergewöhnliche Situation zwingt das Unternehmen, seine Pläne zu überprüfen. Foto:

Provins hatte für den 14. April zwei ausserordentliche Hauptversammlungen angesetzt. Die am Montag beschlossene assergewöhnliche Situation zwingt das Unternehmen, seine Pläne zu überprüfen.

Angesichts der vom Bundesrat am Montag beschlossenen ausserordentlichen Situation können die beiden für den 14. April geplanten ausserordentlichen Generalversammlungen von Provins nicht stattfinden. Die Mitglieder müssen daher über die Umwandlung der Walliser Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft und die Eintragung von Fenaco als Mehrheitsaktionär per Mail entscheiden.

«Die neuen Einladungen zur Abstimmung müssen zusammen mit den Stimmzetteln bis zum 14. April 2020 an einen Notar in Sitten geschickt werden. Die Briefmarke ist der Beweis», schreiben die Verantwortlichen von Provins in einer Erklärung am Mittwoch. Die Ergebnisse werden am 16. April 2020 veröffentlicht.

pd / zen

18. März 2020, 17:43

Artikel teilen