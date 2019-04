Pfynwald: Freiwillige sammeln über 1630 Kilogramm Abfall ein

Am vergangenen Samstag führte der Naturpark Pfyn-Finges seinen alljährlichen «Wellnesstag» für das Schutzgebiet Pfynwald durch. Über 120 freiwillige Helfer sammelten dabei rund 1630 Kilogramm Abfall ein.

Gruppenweise starteten die Helferinnen und Helfer in verschiedenen Sektoren des Schutzgebiets, um vor allem die Wander- und Spazierwege zu säubern. Dabei sammelten sie insgesamt 1630 kg Abfall ein.

«Es ist unverständlich warum Leute Kühlschränke, Computer und sogar Pneus im Wald entsorgen. Was sie mit dem Auto in den Wald transportiert haben, hätten sie doch genau so direkt in die Deponie fahren können», lässt sich eine Teilnehmerin in einer Mitteilung zitieren. «Nichtsdestotrotz ist es ein sehr gut organisierter Anlass, in dem ich das Bewusstsein meiner Kinder für den Umweltschutz schärfen konnte und tolle Begegnungen gemacht habe. Wir hatten einen schönen Tag und sind nächstes Jahr wieder dabei.»

Erfreulicher Rekord

Was vor über zehn Jahren mit rund 20 Helfern begann, habe sich über die letzten Jahre zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, schreibt der Naturpark Pfyn-Finges. Demnach wurde dieses Jahr die symbolische Hundertermarke zum zweiten Mal geknackt. «Es freut uns sehr, dass sich so viele Leute für ihr Schutzgebiet Pfynwald einsetzen. Aus logistischen Gründen mussten wir leider die Teilnehmerzahl auf 120 limitieren und eine Warteliste erstellen», erklärt Anna Gersten, Naturparkmitarbeiterin für Natur und Landschaft.

Falls die Anfragen in den nächsten Jahren weiter steigten, wolle man eine Lösung erarbeiten, um diese logistische Einschränkung zu umgehen.

09. April 2019, 16:26

