«Rätscha» nimmt Politiker und «Lokalprominenz» ins Visier

Am Donnerstagabend präsentierten die Fasnachtsgesellschaften Türkenbund, Drachentöter und Bäji-Zunft in Brig die neuste Ausgabe der Oberwalliser Fasnachtszeitung «Rätscha». Ab Samstag ist sie in zahlreichen Verkaufsstellen im Oberwallis erhältlich.

Anlässlich der Taufe der «Rätscha»-Ausgabe 2020 hob Grossvezier Hadschi Grienig i-Schliifi alias

Patrick Hischier die lange Tradition und Beliebtheit von Fasnachtszeitungen hervor. Die nur einmal

jährliche Erscheinungsweise erlaube es, Dinge in einem grösseren Rahmen zu betrachten.

Neben der Politik und der «Lokalprominenz» bekämen auch jeweils die Medien, die auch als vierte Gewalt bekannt sind, ihr Fett weg. Das mache Fasnachtszeitungen eigentlich zu einer fünften Gewalt während der fünften

Jahreszeit.

Die «Rätscha» wird am Samstagmorgen an die Verkaufsstellen im Oberwallis verteilt.

01. Februar 2020, 11:29

