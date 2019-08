Strasse zwischen Randa und Herbriggen ab 11 Uhr wieder offen

Verkehr | Auch die MGBahn will am Nachmittag wieder normal verkehren

Nach dem Steinschlag von Montagabend zwischen Randa und Herbriggen wird die Strasse ab 11 Uhr wieder geöffnet. Gleichzeitig wird die MGBahn einen Bahnersatz zwischen St. Niklaus und Täsch einsetzen. Die Züge auf dem betroffenen Abschnitt sollen am Nachmittag wieder verkehren.

Die Strasse zwischen Randa und Herbriggen wird nach dem Steinschlag von Montagabend heute Vormittag ab 11 Uhr wieder geöffnet.

Gleichzeitig wird die MGBahn einen Bahnersatz zwischen St. Niklaus und Täsch aufbieten. Die Bahnstrecke dürfte am Nachmittag wieder in Betrieb gehen. MGBahn-Sprecher Jan Bärwalde erklärt: «Wir haben Schäden an der Fahrleitung als auch an den Schienen selber. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese zu beseitigen.»

Am Montagabend lösten sich oberhalb der Kantonsstrasse beim Orte genannt «Lerch» mehrere Felsstücke und verschütteten die Strasse und das darunterliegende Bahntrassee. Personen wurden keine verletzt.

msu

13. August 2019, 09:13

Artikel teilen