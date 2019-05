Rarner Raiffeisen Arena

Mitte November des letzten Jahres erfolgte der Spatenstich zum Bau der neuen Eishalle in Raron. Die Bauarbeiten sind auf Kurs, die ersten Spiele können ab November durchgeführt werden. Nun ist auch klar, wie die Eishalle heissen wird.

Die Hockeyspieler werden künftig in der «Raiffeisen Arena» den Puck zirkulieren lassen. Dies gaben die Verantwortlichen heute Morgen bekannt. Die Raiffeisenbank Gampel-Raron lässt sich das Namenssponsoring für 10 Jahren 100’000 Franken kosten, wobei sich auch der Oberwalliser Verband mit einem kleineren Betrag beteiligt. Bernard Vogel, Verwaltungsratspräsident der EHC Raron Betriebs AG, freut sich über die Partnerschaft mit Raiffeisen: «Wir haben ähnliche Werte und werden in Zukunft weitere Aktionen zusammen lancieren.» Christoph Ceppi ergänzt: «Wir unterstützen die Region, die Jugend und den Sport. Zudem hat das Projekt eine überregionale Ausstrahlung», so der Präsident der Verwaltungsrates der Bank.

09. Mai 2019, 15:31

