Reckingen: Schmerzvoller Blick zurück

Pfarrer Anton Carlen segnet die Kränze bei der Gedenkfeier am Montag in Reckingen. Vor 50 Jahren kamen bei einem Lawinenunglück 30 Personen ums Leben. Foto: rro

Genau vor 50 Jahren riss die Bächital-Lawine in Reckingen 30 Menschen mit in den Tod. Am Montag fand in Reckingen eine würdige Gedenkfeier statt.

Genau heute vor 50 Jahren brachte die Bächital-Lawine in Reckingen Tod, Leid und Verwüstung. 30 Menschen verloren in den Schneemassen ihr Leben. 19 Offiziere und 11 Zivilisten. Am Montag, genau 50 Jahren nach dem tragischen Unglück, fand in der Gemeinde Goms ein Gedenkanlass statt. Dieser begann mit einem Gedenkmarsch beim damaligen Lawinenkegel von Reckingen und führte zur Pfarrkirche von Reckingen. Dort gab es einen Gedenkgottesdienst. Diesem stand der Bischof von Sitten, Jean-Marie Lovey vor. Anschliessend ging die Kranzniederlegung im Beisein von Bundesrätin und VBS-Vorsteherin Viola Amherd über die Bühne.

An der Gedenkfeier nahmen auch Angehörige der Lawinenopfer teil.

vn

24. Februar 2020, 17:03

