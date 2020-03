Die halbstündlichen Züge zwischen Monthey und Brig wurden eingestellt

Öffentlicher Verkehr wird weiter reduziert

Das Angebot im öffentlichen Verkehr ist am Montag weiter reduziert worden. Die Nachfrage ist aufgrund der Corona-Krise bei der SBB bis zu 80 Prozent gesunken. Postauto Schweiz spricht von 50 bis 70 Prozent weniger Fahrgästen. Auch im Regionalverkehr bleibt ein grosser Teil der Kunden aus.

Seit Montag werde das öV-Angebot für Reisende markant reduziert, erklärte SBB-Sprecher Martin Meier am Montag auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Übergangsfahrplan gelte bis auf weiteres, mindestens bis zum 26. April.

Bisher sei der Wechsel auf den ausgedünnten Fahrplan gut angelaufen. Der öffentliche Verkehr setze alles daran, ein Grundangebot für die Gesellschaft und Wirtschaft aufrecht zu erhalten.

Ausfall oder Teilausfall

Gemäss dem Übergangsfahrplan fallen IC- und Interregio-Züge ganz oder teilweise aus. Ganz gestrichen wird der IC4 Zürich-Schaffhausen. Die IC2-Züge zwischen Zürich und Lugano fallen teilweise aus.

"Teilausfall" gilt auch für die Interregio-Strecke Basel-Brugg AG-Zürich HB und Zürich Flughafen (IR36). Der Interregio Basel-Aarau-Zürich und nach St. Gallen (IR37) fährt nicht von Zürich und St. Gallen. Auch der Interregio Luzern-Zürich-Konstanz (IR75) fährt nicht zwischen Zürich HB und Konstanz (D).

In der Westschweiz fällt der Interregio (IR90) von Genf-Flughafen über Lausanne nach Brig teilweise aus. Änderungen gibt es auch im grenzüberschreitenden Regionalverkehr im Raum Genf. Die RE-Züge auf der Strecke Annemasse (F)-Genf-Lausanne-Vevey und St. Maurice fahren nur auf der Schweizer Strecke zwischen Genf und St. Maurice.

Teilausfälle gibt es beim Léman Express, der im vergangenen Dezember den Betrieb offiziell aufgenommen hat. Der Léman Express bedient auf einer Strecke von 230 Kilometern 45 Bahnhöfe in den Kantonen Waadt und Genf sowie in der französischen Haute-Savoie. Im Tessin kommt es bei den Tilo-Zügen zu Teilausfällen.

Bereits seit dem 19. März verkehren Nachtzüge nicht mehr. Die Bahnhöfe werden auch am Wochenende in der Nacht geschlossen. Internationale Züge innerhalb der Schweiz fahren nur bis zur Grenze. Weitere Änderungen im Fernverkehr werden für (kommenden) Donnerstag angekündigt. Eine Woche später, am 2. April, sollen erneut weitere Zugverbindungen gestrichen werden.

Anpassungen bei Postauto

Auch bei Postauto Schweiz erfolgt die Ausdünnung des Angebots in mehreren Schritten: am Montag, am 26. und am 30. März. In den Kantonen Solothurn, Basel-Landschaft und Aargau beispielsweise erfolgt die Umstellung erst in einer Woche.

"Wir spüren von unseren Fahrgästen, dass sie die Notwendigkeit der Reduktion nachvollziehen können und diese auf Akzeptanz stösst", erklärte Postauto-Sprecher Urs Bloch auf Anfrage. Postauto gehe davon aus, dass sich ab Anfang April alle Abläufe wieder eingespielt hätten und auch die Anschlüsse funktionierten.

Diese grosse Fahrplananpassung sei innert kürzester Zeit umgesetzt worden, normalerweise stünden dafür Monate zur Verfügung. Im gesamten regionalen Personenverkehr seien die Fahrpläne von 1300 Linien angepasst worden, davon gehören alleine 900 Linien zu Postauto. Deshalb sei es absehbar, dass zu Beginn nicht alles wie gewünscht funktionieren werde.

Reibungslose Umstellung in Basel und Bern

Die Basler-Verkehrsbetriebe BVB haben ihren ausgedünnten Fahrplan bereits am Samstag eingeführt. Die Umstellung auf den 10-Minuten-Takt habe personell und technisch gut geklappt. Alle Kurse konnten planmässig verkehren, wie die BVB am Montag mitteilten.