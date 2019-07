St-Maurice: Reisebus mit 48 Personen wegen technischer Defekte gestoppt

Gefährlich. Dieser ukrainische Reisebus wurde am Montag in St-Maurice aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wies erhebliche technische Mängel auf. Foto: Kantonspolizei

Am Montag stoppte die Kantonspolizei auf der A9 einen ukrainischen Bus mit grösseren technischen Defekten an den Bremsen. Im Bus befanden sich 48 Kinder und Begleitpersonen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten am Montagvormittag Spezialisten des Schwerverkehrskontrollzentrums der Kantonspolizei in St-Maurice einen Bus mit ukrainischem Kennzeichen an. Dieser war auf der A9 von Martinach in Richtung Lausanne unterwegs.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug schwerwiegende technische Mängel an den Bremsen aufwies. 48 Personen, hauptsächliche Kinder aus der Ukraine, befanden sich im Reisebus. Sie waren am Morgen in Saas-Balen in den Bus gestiegen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei wurde dem Reisebus die Weiterfahrt bis zur Behebung der technischen Defekte untersagt.

Die beiden ukrainischen Reisebusfahrer im Alter von 46 und 58 Jahren mussten eine Bussengarantie hinterlegen und wurden bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt verzeigt.

Die ukrainischen Kinder und ihre Begleiter wurden von einem Reisebus aus der Region abgeholt und zurück nach Saas-Balen gefahren.

30. Juli 2019, 10:48

