Renato Kalbermatten neuer Kommunikationschef beim VBS

Die künftige Verteidigungsministerin Viola Amherd hat einen weiteren Personalentscheid getroffen. Sie hat Renato Kalbermatten zum neuen Kommunikationschef ihres Departements gewählt. Mit Sebastian Hueber erhält auch das EDA einen neuen Kommunikationschef.

Der 44-jährige Kalbermatten ist seit 2013 Info-Chef und Sprecher des VBS. Davor war er unter anderem Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei. Er wird per 1. Januar Urs Wiedmer ablösen, der zusammen mit dem jetzigen Departementsvorsteher Guy Parmelin ins Wirtschaftsdepartement wechselt.

Auch das Aussendepartement EDA erhält einen neuen Informations- und Kommunikationschef. Departementschef Ignazio Cassis ernannte Sebastian Hueber zum Nachfolger von Jean-Marc Crevoisier, der Mitte 2019 in die Kommunikation der Schweizer Mission bei der Uno in New York wechselt. Hueber wird spätestens Anfang April zum EDA stossen.

Hueber ist zurzeit Kommunikationschef des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi). Von 2005 bis 2011 war er Sprecher und stellvertretender Kommunikationschef beim Verteidigungsdepartement (VBS). Davor arbeitete er als Journalist und Redaktor, unter anderem für die damalige Nachrichtenagentur SDA.

