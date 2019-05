Renzo Cicillini ist neuer Standortleiter von Lonza in Visp

Renzo Cicillini, bisher Leiter Kommunikation und Standortmarketing, übernimmt per 1. Mai 2019 die Funktion als Standortleiter in Visp und wird damit Nachfolger von Jörg Solèr.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde Renzo Cicillini, der bereits Mitglied des Standortleitungsteams war, von der Lonza Geschäftsleitung per 1. Mai 2019 zum neuen Standortleiter ernannt. In dieser Funktion sei er für den Standort insgesamt und im speziellen für die Bereiche Site Services und Infrastructure zuständig und rapportiere an Stefan Stoffel, COO LPBN Technical Operations und Geschäftsleitungsmitglied von Lonza.

Cicillini ist diplomierter Marketingfachmann und Betriebswirt, Executive Master in Business Administration sowie Master of Advanced Studies in Communication Management und Leadership. Er stiess 2012 zu Lonza, ist 45-jährig, verheiratet und Vater von drei Kindern.

Cicillini zeichne sich durch hervorragende Leadership-Fähigkeiten aus, heisst es weiter: «In den vergangenen Jahren leitete er verschiedene anspruchsvolle Kommunikations- und Vermarktungsprojekte innerhalb von Lonza. Als Mitglied in Schlüsselprojekten sammelte er zudem zentrale Erfahrungen, um den Standort Visp entlang der strategischen Stossrichtungen weiter zu entwickeln. Der Standort Visp hat eine grosse Bedeutung an der Gesamtleistung von Lonza und steht mit seinen Zukunftsprojekten vor vielen Chancen und Herausforderungen. Entsprechend setzt Lonza im Auswahlprozess den Fokus auf ein zukunftsorientiertes Profil.»

Die organisatorische Zusammensetzung des Standortleitungsteams werde in den kommenden Wochen von Renzo Cicillini gemeinsam mit den Mitgliedern der Standortleitung erarbeitet. Ebenfalls werde die Nachfolge des Leiters Kommunikation und Standortmarketing definiert. Der bisherige Standortleiter Jörg Solèr verlasse das Unternehmen per Ende Juni und stehe in der Zwischenzeit beratend zur Verfügung.

