Riedbergtunnel kostet 220 Milliionen

Der Riedbergtunnel bleibt in den Schlagzeilen. In der Fragestunde des Parlaments sagte Staatsrat Melly, dass die Endkosten für den Tunnel auf 220 Millionen Franken zu stehen kommen werden. Eine andere Variante ist für Melly nicht denkbar.

CVPO und CSPO wollen Auskünfte zur Fertigstellung des Riedbergtunnels. Seit Jahren werde über den Riedbergtunnel diskutiert. Neuerdings wird auch die Forderung laut, die Arbeiten wiederum einzustellen und eine neue Linienführung zu wählen. Welche Auswirkungen hätte eine neue Linienwahl in Bezug auf die Kosten und die zeitliche Fertigstellung?

Aktuell sind mehr als 50 Prozent ausgebrochen. Grosse Herausfoderung für alle Beteiligten, insbesondere die Geologie. Man setzt alles daran, den Tunnel so schnell wie möglich und sicher zu Ende zu bauen. Ein Nullrisiko kann es aber nicht geben. Die Tunnellösung wird beibehalten. Eine Änderung oder gar ein Abbruch hätte zur Folge, dass ein neues Projekt in Auftrag gegeben werden müsste. Das würde hohe Kosten und einen Baubeginn frühestens in zehn und 15 Jahren zur Folge haben. Der Tunnel soll laut Melly 2025 aufgehen. Eine Einstellung der Bauarbeiten hätte Schadenersatzklagen zur Folgen. Die Endkosten werden auf 220 Millionen Franken geschätzt.

hbi

14. September 2018, 12:09

