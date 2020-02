Ansturm auf die Risotto-Töpfe

Gut lachen. Zufrieden konnte sich am Samstag die Küchenmannschaft ob der gelungenen Verpflegung der grossen Tafelrunde am Gondoneser Risottofest zeigen. Foto: zvg

Dem Verein Risottofest ist am Samstag der Auftakt zu Fasnacht auf der Südseite des Simplons bei einem zahlreichen Besucheraufmarsch und guter Organisation durch den Einsatz des bewährten Helferstabs vollends gelungen.

Es sind nun bereits mehr als vierzig Jahre her, dass im Grenzdorf zur Fasnacht geladen und im wahrsten Sinn des Wortes in der Küche mit grosser Kelle angerichtet wird. In den Anfängen entstammte die Idee zum fasnächtlichen Treiben dem Damenturnverein, dann zeichnete die Feuerweht verantwortlich und inzwischen läuft der Grossanlass unter dem eigens gegründeten Verein für das Risottofest. Dem Menü mit Risotto und Salametti liegt gegebenerweise die Anlehnung an das benachbarte Italien zugrunde, die Erweiterung mit Geschnetzeltem hat sich im Laufe der Zeit zu einem zusätzlichen Bedürfnis entwickelt.

480 Portionen geschöpft

Für die Zubereitung setzte sich die Küchenbrigade von sieben Hobbyköchen ins Zeug, welche mit dem Zubereiten des Mahls die Erwartungen der grossen Tafelrunde zu erfüllen verstanden und am frühen Nachmittag bald einmal ausverkauft vermelden konnte. Zuvor füllten sich vormittags die Turnhalle und die weiteren Räumlichkeiten des Schulhauses mit Stammbesuchern wie auch mit erstmaligen Gästen.

Musikalisch warteten die «Chruitfrässär» aus Simplon und die «Pampers» aus Brig mit fetzigen Weisen auf. Für den Fasnachtsball wurde das Duo «Zwillinge» mit zwei Musikantinnen für Partystimmung engagiert. Die Jugend betrieb wie seit eh und je die Schmuggler-Bar als Treffpunkt für Jung und Alt.

pd / zen

16. Februar 2020, 11:42

