Ritterorden von Turn mit zwei neuen Rittern

Die beiden Ritteraspiranten Renzo Cicillini und Viktor Schnyder fanden am Samstag feierliche Aufnahme in den Ritterorden von Turn Niedergesteln.

Am Samstag fand im Rittersaal in Niedergesteln die Jahresversammlung des Ritterordens von Turn statt. In dieser schlug Baron und Meister Josef Pfammatter gemäss Mitteilung die beiden Ritteraspiranten Renzo Cicillini, Standortleiter Lonza Visp, und Viktor Schnyder, Firmengründer und Geschäftsführer der Lugaia AG Containment Solutions, zu Rittern. Im Anschluss folgte das traditionelle Rittermahl.

Wie es weiter heisst, orientierte Christian Kalbermatten, Präsident Gestelnburg Pro Castellione, die Versammlung auch über die neusten Projekte, mit denen das Ritterdorf Niedergesteln mit seiner Geschichte innovativ präsentiert werden soll. In den kommenden Jahren will die Stiftung Pro Castellione in weitere Projekte investieren, um den Dorfkern attraktiv zu erhalten und den Ritterweg mit seinen Rittern und die Gestelnburg zu unterhalten. Unterstützt werden die Ziele der Stiftung durch den Ritterorden von Turn. Zu Letzterem gehören aktuell 30 Mitglieder beziehungsweise Ritter.

