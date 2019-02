Rolf Koch neuer Chefarzt Geriatrie am Spital Oberwallis

Dr. med. Rolf Koch, Facharzt FMH Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie, beginnt Anfang März als Chefarzt in der Abteilung Geriatrie des Spitalzentrums Oberwallis in Brig. Foto: zvg

Dr. med. Rolf Koch wird neuer Chefarzt und Abtelungsleiter in der Klinik Geriatrie/Rehabilitation am Spitalzentrum Oberwallis in Brig-Glis (Abteilung Geriatrie). Koch übernimmt diese Funktion per Anfang März, wie die Verantwortlichen des Spitalzentrums Oberwallis am Freitag mitteilten. Er tritt die Nachfolge von Dr. Jan Charvat an.

Koch arbeitet seit November 2011 auf der geriatrischen Abteilung in Brig. Er war zuerst als Oberarzt tätig und ist seit 2012 leitender Arzt. Der designierte Chefarzt stammt aus Luzern, hat in der Schweiz Medizin studiert und anschliessend in verschiedenen Schweizer Spitälern die Facharztausbildung Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie absolviert. Während der Zeit als leitender Arzt auf der Geriatrie hat er in Deutschland seine Kenntnisse mit einer Masterausbildung in Palliative Care erweitert.

Rolf Koch möchte mit einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit auf der geriatrischen Abteilung die Funktionalität im Alltag und die Lebensqualität der älteren Patienten im Oberwallis optimieren. Geplant ist die Einführung eines standardisierten geriatrischen Assessments, welches zuerst im stationären Rahmen schrittweise aufgebaut wird. Ziel ist es, eine Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen im Spital wie auch mit den Hausärzten aufzubauen, um in Zukunft eine geriatrische Expertise im Spital wie auch im ambulanten Setting anbieten zu können.

01. Februar 2019, 14:46

