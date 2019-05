Rosen als Zeichen der Wertschätzung

Alljährlich erhalten Mütter von Mitgliedern der Jungen SVP Oberwallis jeweils ein Präsent in einer Form einer Rose geschenkt. Die Muttertagsaktion wird von der Jungpartei bereits seit mehreren Jahren durchgeführt.

Die Leistungen, die Mütter für die eigene Familie und in der Folge auch für die Gesellschaft leisten würden, sei unersetzlich, schreibt die JSVPO in einer Mitteilung zur Muttertagsaktion, welche am Samstagmorgen stattgefunden hat.

Ziel der Aktion, die von der Jungpartei bereits seit einigen Jahren durchgeführt wird, sei, allen Müttern durch ein Präsent in Form einer Rose ein kleines Zeichen der Wertschätzung für deren Arbeit entgegenzubringen.

pd / pan

11. Mai 2019, 16:05

