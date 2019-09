Umsatz gesteigert

Die Rosswaldbahnen konnten im letzten Geschäftsjahr den Umsatz leicht steigern. Zugelegt hat man auch im Sommer.

Die nahezu perfekten Schnee- und Wetterverhältnisse drückten dem Geschäftsjahr 2018/19 ihren Stempel auf. Der gesamte Verkehrsertrag stieg um 30000 Franken oder 2 Prozent auf 1,77 Millionen Franken. Im Sommer steigerte man sich auf immerhin fast 100000 Franken. Der Skiliftertrag stieg auf 985000 Franken. «Auch wenn wir uns umsatzmässig noch etwas mehr erhofft hätten, geht der Trend in die richtige Richtung», zeigte sich VR-Präsident Iwan Willisch an der heutigen GV zufrieden.Eine wichtige Kennzahl in der Branche ist das Betriebsergebnis (EBIDTA). Es lag bei 36 Prozent des Verkehrsertrages. Für eine kleine Bergbahn kann sich das mehr als sehen lassen. Mit dem Cashflow von 580000 Franken konnten die Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden.

Der Verwaltungsrat geht in seiner Mehrjahresplanung von einem stagnierenden Umsatz aus und will auch in Zukkunft seiner bisherigen Strategie und Preispolitik treu bleiben. Man will in den nächsten Jahren nur Investitionen tätigen, welche man aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann. Auch will man sich auf keine «aggressiven Preisexperimente einlassen».

hbi

07. September 2019

