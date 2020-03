Erste Spende für die Soforthilfe

Gesellschaft | Stiftung Nachbar in Not

Der Rotary Club Brig spendet 7500 Franken an die mengis media Stiftung Nachbar in Not für die Soforthilfe in der Corona-Krise. Foto: zvg

Der Rotary Club Brig spendet 7500 Franken an die Stiftung Nachbar in Not. Dies noch bevor die Aktion am Montag offiziell startet.

Am Montag startet die mengis media Stiftung Nachbar in Not eine Aktion zur Überbrückungshilfe in der Corona-Krise. Bereits am Samstag durfte die Stiftung unter der Leitung von Helena Mooser-Theler einen Betrag von 7'500 Franken des Rotary Clubs entgegennehmen. «Das ist ein wunderbarer Start für unsere Aktion», sagte Mooser-Theler im rro-Gespräch. Es zeige wie gross die Solidarität in der Bevölkerung ist. «Ich denke es ist den Leuten ein grosses Bedürfnis in der jetzigen Zeit solidarisch zu sein.» 100'000 Franken sind für diese Aktion von Nachbar in Not bereits freigegeben. Jedoch geht die Stiftungspräsidentin davon aus, dass dieses Geld nicht reichen wird. «Daher werden wir in nächster Zeit mit einer Sammelaktion vor die Bevölkerung treten.»

Sehr solidarisch zeigte sich auch der Rotary Club Brig. Weil bei ihnen bis und mit April die Meetings ausfielen, beschloss der Vorstand, die Gelder, welche sowieso ausgegeben worden wären, als Startschuss an die Stiftung in Not zu spenden. «Wir haben schon öfters die Stiftung unterstützt und konnten von ihrer Seite immer tolle Arbeit feststellen. Daher sind wir überzeugt, dass die Gelder dort am richtigen Ort ankommen», sagt Francesco Walter, Präsident des Rotary Club Brig gegenüber rro. Dabei kamen 7'500 Franken zusammen.

wh

28. März 2020, 13:55

