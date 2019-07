Spitzenposition für «rro swiss melody»

«rro swiss melody» wird von allen Privatradios zwischen Montag und Freitag am längsten gehört. Dies zeigt die neuste Erhebung von Mediapulse.

Wie Mediapulse in einer Mitteilung schreibt, können die Radio- und TV-Programme weiterhin auf eine stabile Nutzerschaft und stattliche Nutzungszeiten bauen. Das lineare Radio erreicht demnach an einem Durchschnittstag vier Fünftel und das Fernsehen zwei Drittel der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Im Schnitt verbringt jede erwachsene Person in der Schweiz pro Tag 229 Minuten mit der Nutzung von Radio- oder TV-Angeboten.

Eine erfreuliche Erkenntnis bringen die Nutzungsdaten des ersten Semesters 2019 für Radio Rottu Oberwallis mit sich: Der Sender «rro swiss melody» wird von allen Privatradios zwischen Montag und Freitag am längsten gehört.

Mediapulse stellt für den Schweizer Markt alle offiziellen Kenngrössen für die Radio- und Fernsehnutzung bereit. Zweimal jährlich veröffentlicht das Unternehmen die Nutzungszahlen.

pd/msu

10. Juli 2019, 14:31

