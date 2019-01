3500 Franken für die Stiftung «Nachbar in Not»

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Saas-Grund überreichte rund 3500 Franken an die Stiftung «Nachbar in Not». Das Geld wurde beim Kerzenziehen gesammelt. Foto: zvg

Am Montag überreichte die Frauen- und Müttergemeinschaft Saas-Grund der Stiftung «Nachbar in Not» einen Scheck über 3500 Franken.

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Saas-Grund hatte Anfang Dezember ein Kerzenziehen für einen guten Zweck veranstaltet. Eingeladen waren Schüler, Vereine und Private. Die Organisatoren zeigten sich nach dem Anlass zufrieden: «Der Andrang war überraschend gross. Wir haben rund 3500 Franken zusammengebracht, die wir an ‹Nachbar in Not› spenden», so die Präsidentin der Frauen- und Müttergemeinschaft, Denise Zurbriggen. Knapp 125 Kilogramm Kerzenwachs seien bei der Sammelaktion verbraucht worden.

Helena Mooser Theler, Stiftungsratspräsidentin von «Nachbar in Not», ist über die Spende überglücklich: «Vielen herzlichen Dank all jenen, die dazu verholfen haben.» Einen solchen Betrag mit Kerzenziehen zusammenzubringen, sei unglaublich, so Mooser Theler weiter. Die Stiftung «Nachbar in Not» leistet im Oberwallis da Hilfe, wo andere Hilfswerke nicht tätig sind.

